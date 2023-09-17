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عدن - ياسمين التهامي - شاهد التعديلات الجديده على سيارة تويوتا لاند كروزر 300 وسعرها في السعودية

تعتبر السيارة لاند كروزر واحدة من أشهر سيارات تويوتا، وهي خيار مفضل للكثيرين، الذين يرغبون في سيارة عملية قادرة على التعامل بسهولة على الطرق الوعرة، لذلك هي واحدة من السيارات التي تحظى بالكثير من تعديلات ما بعد البيع.

ومؤخرًا قدمت شركة خان إنترناشيونال السيارة لاند كروزر 300 بعد أن منحتها الكثير من التعديلات التي أضافت إلى مظهرها لمسات رياضية متعددة.



في المقدمة، حصلت لاند كروزر على شبك جديد، وتشطيبات سحب، وغطاء محرك مصنوع من ألياف الكربون، بالإضافة إلى امتداد ممتص للصدمات الأمامي يتميز بمآخذ مزيفة ومصابيح LED. يمتد هذا إلى إضافات الرفارف العريضة، مما يسلط الضوء على العجلات الضخمة مقاس 22 بوصة في الإطارات الأوسع منخفضة الارتفاع. تشمل المكونات الأخرى أغطية المرايا الكربونية، والجناح الخلفي المكون من جزأين والمثبت على قاعدة الزجاج الأمامي الخلفي فوق المصابيح الخلفية مباشرة.

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لكن هذا المظهر الجريء غير مقترن بزيادة إنتاج الطاقة، حيث ما زالت السيارة تعتمد على محرك بنزين V6 سعة 3.5 لتر الذي ينتج 409 حصان. لم تقدم خان إنترناشونال أسعارًا للسيارة لاند كروزر بعد التعديل.