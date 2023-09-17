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عدن - ياسمين التهامي - “لو بتدوري على أكلة إقتصادية” تعالي أقولك إزاي هتعملي أحلى مافن ببواقي البطاطس والجبنة 2023/09/17 الساعة 10:10 صباحاً (جهينةيمن) تمتعي بتحضير وتناول وجبة شهية ولذيذة مع وصفة مافن البطاطس بالجبن، إنها وصفة فريدة تجمع بين نكهة البطاطس الكريمية والجبن اللذيذ، وتعد خيارًا مثاليًا للأوقات التي تحتاج فيها إلى وجبة سريعة التحضير والتي تأسر قلوب الجميع بنكهتها الرائعة، كما أنها تعتبر وجبة مثالية للمبتدئين في فن الطهي وأيضًا للأشخاص الذين يبحثون عن وجبة لذيذة ومشبعة، هيا بنا نبدأ في رحلة تحضير هذا المافن الشهي واللذيذ. اقراء ايضاً : طريقة عمل مافن البطاطس بالجبن المصدر: موقع سيدتي مقادير مافن البطاطس بالجبن طريقة التحضير

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