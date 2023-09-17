مليشيا الحوثي تعاود اختطاف مدير مستشفى خاص بمدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية، اختطاف مدير أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة إب، وسط اليمن، للمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر.



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي اختطفت أواخر أغسطس الماضي مدير مستشفى "البدر" التخصصي بمحافظة إب، إبراهيم محروس، وتحتجزه في أحد سجونها بصنعاء.



وأضافت المصادر أن المليشيا تفتعل بين الفينة والأخرى، الذرائع لاستدعائه واحتجازه بسبب دوافع كيدية من قبل بعض القيادات الحوثية الممسكة بملف مصادرة المؤسسات الخاصة بالمحافظة (الحارس القضائي).



وكانت المليشيا قد اختطفت "محروس" في منتصف يونيو الماضي وأودعته أحد سجونها لعدة أيام قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.



يذكر أن مليشيا الحوثي سبق وأن أقالت "محروس" من عمله كمديرا لمستشفى المنار التخصصي، بعد أن سطت عبر مايسمى بـ"الحارس القضائي" على المستشفى في أكتوبر 2021م.

