شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث أسعار سيارات بيجو 2023 في السعودية وأبرز المزايا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحدث أسعار سيارات بيجو 2023 في السعودية وأبرز المزايا

سيارات بيجو 2023

وتتمتع سيارات بيجو في السعودية بموثوقية عالية، وتتوفر بموديلات مختلفة في فئات السيدان والـ SUV وغيرها، ومنها: بيجو 2008 موديل 2023، وبيجو 3008 موديل 2023، وأخيراً سيارة بيجو 5008 موديل 2023.

وتتوفر جميع سيارات بيجو 2023 في السعودية بأسعار تناسب جميع الفئات، وذلك من خلال وكيلها المحلي شركة المجدوعي.

اقراء ايضاً :

في هذا الصدد، يقدم لكم موقع «المربع نت» أحدث أسعار سيارات بيجو 2023 في السعودية وأبرز المزايا

بيجو 508 موديل 2023

نبدأ استعراض سيارات بيجو 2023 مع السيارة السيدان الوحيدة في أسطول العلامة الفرنسية، وهي بيجو 508، والتي امتلكت مظهراً غير تقليدياً.

فتميزت بواجهة أمامية هجومية، بفضل الشبك الأمامي متوسط الحجم الذي جاء متصلأً بانسيابية مع المصابيح الأمامية الحادة LED، والتي جاءت تُحاكي أنياب الأسد في تصميمها.

وارتكزت على جنوط عجلات من الألمنيوم مقاس 17 و18 بوصة بشكلين لامع وغير لامع. فيما يتميز إصدار 508 جي تي لاين بلمسات رياضية تُميزه عن بقية الفئات الأخرى للسيارة.

تجهيزات المقصورة

وفي الداخل جاءت مع مجموعة من التجهيزات عالية الذكاء نذكر منها الأتي:

وفيما يخص الأداء فهي تستمد قوتها من خيارين للمحرك، الأول محرك 1.6 لتر تيربو يولد قوة 165 حصان و240 عزم نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل بقير اوتوماتيك بست سرعات مع نظام دفع أمامي، وتبلغ صرفية وقوده 14.6 كم/لتر.

والثاني محرك 1.6 لتر تيربو أيضاً يولد قوة 217 حصان وعزم 300 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل بقير اوتوماتيك بثمان سرعات مع نظام دفع أمامي، وتبلغ صرفية وقوده 15.7 كم/لتر.

كم أسعار بيجو 508 2023 في السعودية؟

و تتوفر السيدان العائلية الفرنسية لدى وكيلها المحلي شركة المجدوعي، بالفئات والأسعار التالية:

بيجو 2008 موديل 2023

وبين أفضل سيارات بيجو 2023، سيارة بيجو 2008 موديل 2023، وهي واحدة من أفضل سيارات العلامة الفرنسية التي تناسب العائلات الصغيرة، وهي تنتمي إلى فئة الـ SUV والتي تشمل 5 مقاعد.

وحصلت على مظهر خارجي جريء ومتميز، فجاءت الإس يو في الفرنسية مع واجهة أمامية رياضية، بفضل الشبك الأمامي المصنوع من الكروم والذي اندمج بانسيابية مع المصابيح الأمامية، التي تميزت بمظهرها المخلبي الذي يعزز اللمسات الجريئة على المقدمة.

وتعمل المصابيح الأمامية بتقنية الـLED وكذلك من الخلف تحصل على تصميم مصابيح يحاكي مخالب الأسد ليد.

كذلك تتوفر السيارة بجنوط عجلات متعددة الاختيارات حسب الفئة، حيث تأتي بخليط ألومنيوم رمادي بلونين مقاس 16 بوصة وعجلات المصنوعة من سبائك الألمنيوم الأسود الضبابي بلونين قياس 18 بوصة.

تجهيزات المقصورة :

وفي الدخل حصلت على مجموعة من التجهيزات التي توفر الراحة والرفاهية لجميع الركاب، نذكر منها:

الأمان في بيجو 2008

وفيما يخص مزايا الأمان والسلامة وأنظمة مساعدة السائق، فجاءت مجهزة بالأتي:

مواصفات الأداء:

والآن نصل إلى مواصفات أداء السيارة الفرنسية ؛ حيث تأتي بيجو 2008 في السوق السعودي، مع خيارين للمحرك كالتالي:

المحرك الأول:

يتوفر في فئة GT وهو محرك سعة 1.2 لتر تيربو يولد قوة 155 حصان وعزم 240 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، مع نظام سحب أمامي، في حين تبلغ صرفية الوقود ذات الكفاءة العالية 12.9 كم/لتر.

المحرك الثاني:

يتواجد الخيار الثاني في الفئات الأقل أكتيف وألور، وهو محرك سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان وعزم 150 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع نظام دفع أمامي، في حين تبلغ صرفية وقود 19.2 كم/لتر.

أسعار بيجو 2008

وجاءت أسعار بيجو 2008 موديل 2023 في السعودية كالتالي وفقًا للتحديث الأخير في شهر مارس الماضي: