مليشيا الحوثي تقتطع مساحة كبيرة من حرم جامعة إب لإنشاء ساحة خاصة باحتفالاتها الطائفية

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتطعت مليشيا الحوثي الإرهابية مساحة كبيرة من حرم جامعة إب لإنشاء ساحة احتفالات خاصة بفعالياتها الطائفية.



وقال شهود عيان إن مليشيا الحوثي تعمل منذ عدة أيام على جرف أراضي واسعة في حرم جامعة إب لتسخيرها كساحة خاصة للأنشطة والفعاليات الطائفية.



وأضافوا أن عملية الجرف التي تتم تحت إشراف قيادي حوثي يُدعى "أبو عقيل المغني" تأتي بالتزامن مع استعداداتها للاحتفال بمايسمى المولد النبوي.



وأشاروا إلى أن عملية التوسعة امتدت حتى قرب مبنى كلية التجارة وخزان المياه، شمالاً، وقوبلت باستياء واسع في الأوساط الطلابية والأكاديمية.



وتزامنت عملية السطو الحوثية مع تسريبات عن عزم قيادات حوثية نافذة منح جزء من أراضي الجامعة المطلة على الدائري الغربي لأحد التجار تحت ذريعة الاستثمار.



وقبل أسابيع كشف رئيس جامعة إب المعين من قبل المليشيا نصر الحجيلي، عن ارتفاع وتيرة مساعي السطو على أراضي الجامعة.

