شكرا لبحثكم عن خبر ذهاب وفد حوثي إلى الرياض يحسن قيمة الريال اليث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سجلت أسعار صرف الريال اليمني، اليوم السبت، تعافياً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية، مدفوعة بحالة التفاؤل بشأن المباحثات الجارية، لإحلال السلام في اليمن، والتي يأتي في مقدمة ملفاتها معالجة الملفين الاقتصادي والإنساني.

وبلغ سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي في عدن 1434ريالاً للدولار الواحد، بفارق قدره 21 ريالاً لصالح الريال عما كان عليه أمس الجمعة، في حين سجل سعر الصرف في صنعاء 527.5 ريال مقابل الدولار الواحد، بفارق قدره 1.5 ريال لصالح الريال.

كما تحسن سعر صرف الريال اليمني، اليوم السبت، مقابل الريال السعودي، ليسجل 378 ريالاً في عدن، و139.8 في صنعاء.

التحسن في أسعار صرف الريال في كل من صنعاء وعدن، والذي كان أكبر في عدن، بحكم التراجع الكبير للعملة فيها، يأتي بالتزامن مع الأنباء المتفائلة حول تقدم تشهده المباحثات الجارية في الرياض، بين حكومة صنعاء والمملكة العربية السعودية، بوساطة عمانية، والتي يأتي في مقدمة الملفات التي يجري مناقشتها الملفان الاقتصادي والإنساني، كمقدمة للحل الشامل في البلاد.