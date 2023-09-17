شكرا لبحثكم عن خبر النفط تجرع حضرموت في سعر البترول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقرت شركة النفط في ساحل حضرموت، فرض زيادة سعرية في أسعار مادتي البنزين والديزل. وسط رفض شعبي للجرعة الجديدة التي تثقل كاهل المواطن.

ويبلغ سعر لتر البنزين الجديد 1050 ريالا، بزيادة 70 ريالا عن السعر السابق؛ في حين يبلغ سعر لتر الديزل 1350 ريالا؛ بدلاً عن السعر السابق 1000 ريال.

وتأتي هذه الزيادة بعد أسبوعين من زيادة سابقة أقرتها شركة النفط، دون توضيح الأسباب؛ الأمر الذي أثار غضب وسخط شغبي كبير في أوساط المواطنين الذي طالبوا بإيقاف الجرعات السعرية التي تثقل كاهل المواطن وتحمله أعباء جديدة.

وكان عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي في حضرموت، دعوا المواطنين إلى رفض الزيادات السعرية المتكررة التي تقرها شركة النفط دون مبررات مقنعة، موضحين أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء في ظل الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.