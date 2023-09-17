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عدن - ياسمين التهامي - دكتور تغذية سعودي يكشف فوائد جديدة عن طعام الفقراء وانه ليس للفقراء فقط بل للأغنياء صحيًا

نصح دكتور تغذية، بتناول العدس، وقال إنه طعام الأغنياء صحيًا وليس كما يقال طعام الفقراء ماديا.

وقال الطبيب في مقطع فيديو، إن العدس يحتوي على نسبة 18 جرام بروتين في الكوب الواحد، ويمد الجسم بالفوليك أسيد والحديد ونوعين من الألياف المفيدة للجهاز الهضمي والوزن وتقليل الشهية والمحافظة على نسبة السكر في الدم.

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إضافة إلى احتوائه على منجنيز ومضادات أكسدة، وبوتاسيوم للمحافظة على ضغط الدم، وكذلك بريبيوتك وهي البكتيريا النافعة المتواجدة في الجهاز الهضمي.