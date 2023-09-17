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عدن - ياسمين التهامي - هل يوجد كائنات فضائية خارج كوكب الأرض ؟ وكالة "ناسا" الأمريكية تكشف أمر صادم

اكتشف علماء ناسا أول دليل مادي على وجود كائنات فضائية وحياة خارج كوكب الأرض.

وقال تقرير نشرته صحيفة “مترو” البريطانية: “اكتشفت وكالة ناسا آثارا لجزيء تنتجه الكائنات الحية فقط على الأرض، مما يعزز الآمال في العثور على حياة خارج كوكب الأرض. ربما تم اكتشاف هذا الجزيء على كواكب بعيدة خارج المجموعة الشمسية”. ”

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والمادة المكتشفة في الفضاء الخارجي هي “ثنائي ميثيل كبريتيد” ورمزها (DMS)، وتنتج هذه المادة عن طريق الحياة، وبشكل رئيسي العوالق النباتية في المحيطات والأنهار والبحيرات.

ومع ذلك، يشير التحليل الذي أجراه تلسكوب جيمس ويب الفضائي للكوكب الخارجي K2-18 b، الذي يقع على بعد حوالي 120 سنة ضوئية من الأرض، إلى احتمال وجود آثار لـ DMS في غلافه الجوي.

وفي حين أن النتائج لم يتم تأكيدها بعد، إلا أن المسح الذي أجراه التلسكوب الفضائي وجد أيضًا دليلاً على وجود جزيئات تحتوي على الكربون، بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون. وهذا يدعم أيضًا النظرية القائلة بأن K2-18 b يمكن أن يكون كوكبًا خارجيًا من نوع ثالا، وهو كوكب يغطي سطحه محيط مائي وغلاف جوي غني بالهيدروجين.

تم العثور على الكوكب الخارجي في المنطقة الصالحة للسكن أو “المعتدلة” حول نجمه، مما يعني أنه ليس حارًا جدًا ولا باردًا جدًا بحيث لا يمكنه استضافة الماء السائل.

ويأمل العديد من علماء الفلك أن تكون هذه العوالم هيسن بيئات واعدة للحياة الغريبة.

وقال البروفيسور نيكو مادوسودان، عالم الفلك في جامعة كامبريدج والمؤلف الرئيسي للورقة التي أعلنت هذا الاكتشاف: “النتائج التي توصلنا إليها تسلط الضوء على أهمية النظر في البيئات المتنوعة الصالحة للسكن عند البحث عن الحياة في مكان آخر”.

وأضاف: “تقليديًا، ركز البحث عن الحياة على الكواكب الخارجية على العوالم الصخرية الأصغر، لكن العوالم الأكبر حجمًا هي أكثر ملاءمة لملاحظات الغلاف الجوي”.

وقال عضو الفريق سوباجيت ساركار من جامعة كارديف: “على الرغم من عدم وجود كواكب من هذا النوع في نظامنا الشمسي، فإن الكواكب الموجودة تحت نبتون هي النوع الأكثر شيوعًا من الكواكب المعروفة في درب التبانة”.

وأضاف: “لقد حصلنا على الطيف الأكثر تفصيلاً للمنطقة الصالحة للسكن على كوكب نبتون حتى الآن”. “وهذا يسمح لنا بتحديد الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي.”

يدرس علماء الفلك حول العالم أجواء الكواكب الخارجية كجزء من البحث عن حياة غريبة. ومع ذلك، لن يكون هذا سهلاً، لأن كوكبهم الأصلي يتفوق عليهم فعليًا، مما يجعل رؤيتهم مستحيلة.

ولذلك، يتم اكتشاف العديد من الكواكب الخارجية عن طريق التغيرات الطفيفة في سطوع النجوم أثناء مرورها أمامها.