مأرب.. ندوة سياسية تناقش نشأة الإصلاح ومحطات حياته النضالية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقامت الدائرة السياسية في المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة ندوة سياسية بعنوان "ظروف النشأة ومراحل النضال" في مدينة مأرب تناولت نشأة الإصلاح ومساره السياسي وجهوده في مراحل النضال منذ بداية تأسيسه.



وفي البدء رحبت رئيس دائرة المرأة للإصلاح في الأمانة عائشة عبدالمغني، بكافة الحاضرين، من المسؤولين، والسياسيين والأكاديميين والصحفيين.



في المحور الاول تحدث رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بأمانة العاصمة الدكتور محمد شمس، عن الظروف السياسية والاجتماعية والمدارس الفكرية التي سبقت نشأة الإصلاح، والمبادئ الوطنية التي على ضوئها تشكل الحزب، والتي تتمثل في الجمهورية والوحدة والتعددية السياسية والحزبية.

وأشار إلى ما مثله تأسيس الاصلاح من احتياج وطني وضرورة فرضتها الظروف والمعطيات التي رافقت مرحلة ما قبل الوحدة اليمنية في شمال اليمن وجنوبه.



بينما تطرق عضو الدائرة السياسية الدكتور محمد محفل في المحور الثاني من الندوة الى مسار الإصلاح في مرحلة النضال السلمي الذي انتهجه عبر التحالفات مع الأحزاب السياسية لتحقيق الأهداف المشتركة، والتوعية الاجتماعية بمفاهيم الحرية والعدالة الاجتماعية، والفعل السياسي والجماهيري السلمي المطالب بالحقوق والحريات وبناء الدولة على أسس صحيحة، وأثر ذلك على الحياة السياسية والاجتماعية والوعي المجتمعي الذي تفاعل مع الثورة الشبابية السلمية متشربا مبادئ السلم وثقافة الابتعاد عن العنف.



وعرج محفل إلى المراحل النضالية السلمية للإصلاح ومشاركته الفاعلة في المحطات السياسية والعمل المدني والإداري ورؤيته السياسية لشكل الدولة وآلية الحكم التي تستند إلى العمل السياسي والتداول السلمي للسلطة.



في المحور الثالث تطرق الصحفي عبد الإله البوري إلى دور الإصلاح في مقاومة الاستهداف الفارسي للهوية اليمنية والعربية والجهود التي بذلها الإصلاح لإسناد الدولة ومواجهة الكهنوت الحوثي منذ بداية تمدده الذي واجهه الإصلاح بحزم وبسالة على امتداد جبهات المواجهة في الجوف وحجة وعمران وصنعاء حتى اجتاح الكهنوت الحوثي العاصمة صنعاء، ثم دور الإصلاح الفاعل في إسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتضحيات التي قدمها من قياداته وكوادره من مختلف محافظات الجمهورية.



تخلل الندوة التي حضرها قيادات حزبية واجتماعية عدد من المداخلات التي ثمنت دور الإصلاح النضالي وتناولت جهوده في الحفاظ على الوحدة والجمهورية ودفاعه عن الدولة على امتداد تاريخه النضالي.