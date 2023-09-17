شكرا لبحثكم عن خبر اتحاد مقاولي المهرة يلتقي مديري الأمن السياسي والقومي وشيوخ لجنة إصلاح ذات البين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أجرت لجنة المتابعة باتحاد مقاولي محافظة المهرة، برئاسة أمين عام الاتحاد الأستاذ علي ديول، اليوم الأحد بمدينة الغيضة، سلسلة من اللقاءات مع قيادات أمنية وعدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية، وذلك في إطار تحركاتها الهادفة لشرح مظلومية المقاولين جراء منع السلطة المحلية صرف مستحقاتهم المالية.

وشملت لقاءات لجنة المتابعة ثلاث لقاءات منفصلة مع كل من مدير فرع جهاز الأمن السياسي العميد علي عمر مولى الدويلة ومدير فرع جهاز الأمن القومي العميد علي بن علي القميري ومشائخ لجنة إصلاح ذات البين.

واستعرضت اللقاءات مطالب المقاولين لدى السلطة المحلية لصرف مستحقات مانفذوا من مشاريع، ونتائج متابعاتهم المستمرة طيلة الأعوام الماضية والتي قوبلت بتجاهل غير مبرر من قيادة السلطة المحلية.

وسلمت لجنة المتابعة مذكرات خطية لكل من مدير فرع جهاز الأمن السياسي والقومي وسكرتارية إصلاح ذات البين، تتضمن شرحاً لقضية المقاولين وحقوقهم وإشعاراً بلجوء الاتحاد لتنفيذ برنامج تصعيدي خلال الفترة المقبلة كخيار أخير بعد انسداد كل الأفق أمامه في الوصول لاتفاق ومخرج سلمي يضمن التزام السلطة بالوفاء بالتزاماتها وصرف مستحقات المقاولين بموجب العقود والاتفاقات الرسمية.

هذا ومن المقرر أن يعقد اتحاد المقاولين يوم غد الإثنين اجتماعاً لهيئته الإدارية لتقييم نتائج المشاورات والاتصالات التي أجريت بمختلف الأطراف الرسمية والشعبية في المحافظة ومناقشة آلية العمل للفترة القادمة.