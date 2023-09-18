بعد أيام من تشكيله.. وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا لمجلس الاعتماد الأكاديمي

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد وزير التعليم العالي خالد الوصابي، في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، أول اجتماع لمجلس الإعتماد الاكاديمي المشكل بقرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وأكد الوصابي، خلال اجتماعه مع مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، على أهمية مراجعة معايير الدراسات العليا في الجامعات الحكومية، وتطبيق المعايير الأكاديمية في العملية التعليمية، وفقا لوكالة سبأ.

كما أكد الاجتماع على ضرورة مراجعة وضع الجامعات الأهلية والحكومية من حيث مدى الاستجابة لتطبيق المعايير القانونية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الخدمات التعليمية والأكاديمية وتطوير اللوائح والسياسات العامة.

وتطرق ايضا إلى المهام المطلوبة من المجلس الوقوف أمامها بما تتعلق بضرورة الحصول على الإعتماد الأكاديمي في الفيدرالية الدولية للعلوم الطبية خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى الفيدرالية التي كانت على تنسيق مع المجلس التابع للحوثيين.

وتعهد وزير التعليم بتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للمجلس خلال الفترة القادمة لتنفيذ البرامج التطويرية والمجالات النوعية المتعلقة بتحسين العملية التعليمية الأكاديمية في اليمن.

والخميس الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، قرارا بتشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في العاصمة المؤقتة عدن.

ونص القرار على تسمية أعضاء المجلس وهم:

أ.د/ سالم محمد سعيد بافقير.

أ.د/ أحمد مبارك السباعي.

أ.د/ هدى عمر سالم باسليم.

أ.د/ سوسن عبد الله محمد باخبيره .

أ.د/ عبد الرقيب علي قاسم السماوي.

أ.د/ انيسة عبده مجاهد دوكم.

أ.د/ نادية سلام محمد حيدر.

أ.د/ سيف سلام علي الحكيمي.

أ.د/ العزي علي محمد يحيى البرعي.

يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد أن كشفت مصادر أكاديمية مطلعة عن زيارة مرتقبة من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي إلى صنعاء لتقييم مجلس الاعتماد الاكاديمي الخاضع لمليشيات الحوثي، في مسعى لتسجيله في الاتحاد الفيدرالي الطبي من أجل الحصول على الاعتراف الدولي.



وأبدى أكاديميون ومتخصصون قلقا بالغا من منح مجلس الاعتماد الاكاديمي الخاضع للحوثيين الاعتراف الدولي، وحذروا من تبعات ذلك على جودة التعليم في ظل تدخلات الجماعة في العملية التعليمية وملشنة الجامعات، وسيطرتها على كل المجالس الأكاديمية والعلمية.