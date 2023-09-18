أكاديمو وموظفو جامعة لحج يبدأون إضرابًا عن العمل للمطالبة برفع الرواتب 

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأ أكاديميو وموظفو جامعة لحج جنوب البلاد، الاضراب والتوقف عن العمل في كليات الجامعة للمطالبة برفع الرواتب وإطلاق علاوات وتسويات أوضاع عددا من منتسبي الجامعة.

وطالب بيان صادر عن نقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة لحج، الحكومة بسرعة اطلاق التسويات المالية ورفع اجور ومرتبات معلمي موظفي التعليم الجامعي بما يوازي غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي الحاصل وتدني الراتب الحكومي بسبب الإنهيار المتواصل للعملة الوطنية امام العملات الأجنبية.

ودعا البيان، لمعالجة أوضاع المُعينين اكاديمياً غير الموظفين وزملائهم المنقولين للتدريس داخل الجامعات الحكومية بمحافظات عدن ولحج وأبين وشبوة.

وجدد البيان، مطالبة الحكومة بتمكين أكاديميي جامعة لحج من اراضيهم السكنية التي حرموا منهم وتم البسط عليها أمام مرأى ومسمع الجهات الرسمية بالدولة.

