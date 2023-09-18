في ذكراها الـ61..الفريق الأحمر يدعو الى صون أهداف ثورة 26 سبتمبر وتلقينها للأبناء

المنامة - ياسر ابراهيم - هنأ الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر نائب رئيس الجمهورية السابق، اليمنيين، بذكرى ثورة 26سبتمبر المجيدة داعيا الى صون أهدافها، وحفظها وتلقينها للأبناء والأحفاد.



وحث” الفريق الأحمر“ في تغريدة له على منص "إكس"، حث على "ترديد أهداف الثورة في المدارس والمعسكرات والمنتديات والمجالس، وتُفتتح بها كل مناهج التعليم وبرامج الدراسة؛ لتبقى ”خالدةً ضد محاولات الإلغاء والتحريف والإهمال الممنهج لها من قبل ميليشيا الكهنوت الحوثية”.



وقال الأحمر إن "التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، وبقية أهداف الثورة اليمنية (سبتمبر وأكتوبر المجيدتين)، حروفٌ مضيئة، وغُرّة في جبين التاريخ اليمني، وخطوطٌ عريضة رسمها الثوار الأحرار للمستقبل الحر والعيش الكريم والسلام العادل".



وهنأ الفريق محسن المملكة العربية السعودية باليوم الوطني والذي يتزامن مع احتفالات اليمنيين بثورة سبتمبر، معبرا عن شكره قيادة المملكة على مبادرتهم الصادقة نحو السلام العادل والشامل في ظل اليمن الاتحادي الكبير.



وأكد الفريق محسن "أن سبتمبر المجيد، ومناسباته الوطنية العظيمة، ليس ما تجمعان بلدينا وشعبينا الشقيقين فقط؛ بل التاريخ والجغرافيا والماضي والحاضر، تزخرُ جميعُها، بمواقف ناصعة تُجسّد روابط الإخاء والتعاون، ووحدة الهدف والمصير، بين اليمن والمملكة".