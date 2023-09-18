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عدن - ياسمين التهامي - من هو معلق مباراة الهلال ونافباخور اليوم الإثنين 2023/9/18 في دوري أبطال آسيا؟

يخوض فريق الهلال أولى مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2024، وذلك عندما يواجه فريق نافباخور الأوزبكي، حيث تضم المجموعة الرابعة فريق الهلال بجانب كل من “نافباخور، نادي نساجي، مومباي سيتي”، ويتم نقل مباراة الهلال ونافباخور على عدد كبير من القنوات، وخاصة مع إعلان SSC نقلها لمباريات الفرق السعودية داخل المملكة فقط بجانب عدد من القنوات التي تمتلك حق نقل المباراة وأعلنت عن أسماء معلقي مباراة الهلال اليوم في آسيا. تمتلك قناة بي إن سبورت حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا في منطقة الخليج، حيث تقوم بنقل المباريات من خلال قناة “bein sports AFC”، فيما تقوم قناة الكأس 10 بنقل المباراة أيضا، ومن ضمن القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونافباخور قناة “ABU Dhabi Asia” الرياضية، وقناة دبي الرياضية، بالإضافة إلى قناة SSC 1HD وتضم قائمة معلقي مباراة الهلال اليوم ضد نافباخور كل من: اقراء ايضاً : القناة المعلق beIN Sports AFC عصام الشوالي SSC Sport فارس عوض – حماد العنزي الكأس 10 خالد الحدي ABU Dhabi Asia أحمد الحامد تنطلق مباراة الهلال اليوم في آسيا الساعة 9.00 بتوقيت مكة المكرمة حيث تقام المباراة على استاد الأمير فيصل (الملز)، وكان نادي الهلال أعلن طرح تذاكر مباراة الهلال ونافباخور عبر متجر BLU Store للحجز إذ يتبقى عدد كبير من المدرجات لم يتم حجزها بعد، لذلك يمكنك الحجز قبل انطلاق مباراة الهلال الأولى في مجموعات آسيا مساء اليوم في رحلة استعادة اللقب الذي خسره العام الماضي أمام أوراوا الياباني. 📺 معلقين مواجهة الهلال ونافباخور الأوربكي:



🎙️ فارس عوض — SSC HD1

🎙️ عصام الشوالي — beIN AFC

🎙️ حماد العنزي — SSC HD

🎙️ خالد الحدي — الكأس HD10



• بأي معلق ستشاهد المباراة ــــــــــــــــــــ؟ 👀 pic.twitter.com/MxedmR3JRP — أخبار الهلال (@hilalstuff) September 18, 2023 تضم قائمة الهلال لمباراة نافباخور عدد كبير من النجوم بعد الصفقات القوية التي انتقلت مؤخرا للنادي، والذين يسعون لإثبات أنفسهم مع الهلال حيث من المتوقع أن يخوض الهلال مباراة نافباخور بالتشكيلة التالية: منصة X

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