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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. "القوات الملكية" تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر لـ"اليوم الوطني" (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام القوات الجوية الملكية السعودية بطلاء طائراتها الحربية باللون الأخضر، وذلك استعدادا للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ93.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو حول قيام مختصين بطلاء الطائرت وتزيينها بعبارات الاحتفال باليوم الوطني.

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من: اليمن الآن

القوات الجوية الملكية السعودية الباسلة تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر استعدادا للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني🇸🇦

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.#اليوم_الوطني_السعودي_93 pic.twitter.com/MYIITat9K3 — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) September 17, 2023

وتفاعل النشطاء في منصة "إكس" على مقطع الفيديو، معربين عن فخرهم بالانتماء إلى المملكة العربية السعودية، حيث علق أحدهم قائلا: "أحلى لون لون علم بلادي..اللون الأخضر جمال وهيبة وفخامة..عز يا مال العز..يكفي بأنه لون الجنة أخضر"، وأضاف آخر: "الله يحفظ بلادي".

القوات الجوية الملكية السعودية تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر استعدادا للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني.#اليوم_الوطني_السعودي_93 pic.twitter.com/QQarOEgd9K — جدة الان | JeddahNow (@JeddahNow) September 17, 2023

هذا ويتم الاحتفال باليوم الوطني في الـ23 من سبتمبر من كل عام، وذلك لإحياء ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود.