لحج.. إحباط عملية تهريب محركات طائرات مُسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي، إحباط عملية تهريب محركات طائرات بدون طيار، بمحافظة لحج (جنوبي اليمن) كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.



وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي في بيان لها، ضبطت ثلاث سيارات نوع "شاص" وعلى متنها محركات دراجات نارية التي تستخدمها مليشيا الحوثي كمحركات للطائرات المُسيّرة.

وأوضحت القوات أن العملية تمت في وقت مبكر من صباح الأحد، في وادي الحسيني بمحافظة لحج، وكانت قادمة من منطقة رأس العارة.



وأشار البيان إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واحالة المتورطين الى الجهات المختصة".



ورغم بيانات القوات التابعة للانتقالي في أكثر من مناسبة ضبط شحنات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي قادمة من مناطق سيطرتها، إلاّ أنها لم تشرع بالتحقيق في تلك الوقائع ما يُشير إلى وجود تماهي وتورط بعض القيادات في تسهيل خروج تلك الشحنات وفقا لمراقبين.

