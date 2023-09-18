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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. باحث سعودي يكشف عن 4 أشياء يجب الاحتفاظ بها سراً في السعودية 2023/09/18 الساعة 03:25 مساءً (جهينةيمن) كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 4 أشياء يجب الاحتفاظ بها في السر.وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”: أي شيء يجعلك تسعد وتنبسط وتفرح وتبتسم لا تخبر بهم أحداً فقط عيش هذه اللحظة واحتفظ بها سراً. pic.twitter.com/hJJuDuDWkH — Sela elnagar (@SelaElnagar) September 18, 2023 اقراء ايضاً : من: اليمن الآن

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