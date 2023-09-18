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عدن - ياسمين التهامي - سيارات لكزس NX350 AA ستاندر 2024 تغزو السعودية بأسعار مغرية وفخامة لاتقارن !

في موقع بوابة الخليج نعرض فئات لكزس NX المتوفرة للشراء في السعودية بأسعار مغرية على الموقع ومواصفاتها الأساسية والتي نعمل دائما على إدخال وتحديث كافة بياناتها من الوكلاء حيث تم إعتماد معيار البحث داخل هذا القسم من الموقع على أساس سنة الصنع ليستطيع المستخدم تكوين فكرة عن السيارة قبل التواصل المباشر مع الوكيل في حالة الرغبة في شراء هذا الموديل ويمكن لعشاق الموديلات القديمة من تلك الفئات مطالعتها في الحراج من اجل الشراء المباشر من ملاكها أو المعارض. تفاصيل سيارة لكزس 2024 ماركة السيارة:لكزس اقراء ايضاً : نوع السيارة:NX الموديل:2024 الممشى:0 كيلومتر نوع القير:اوتوماتيك اللون:لون آخر الاضافات: ستاندر الفئه: NX 350 F-Sport المدينة:الرياض السعر:215050 ريـال الوارد:سعودي نوع الوقود:بنزين نوع الدفع :دفع كلي سعة المحرك :2.4 يعلن معرض عماد الدين للسيارات

عن توفر السيارة التالية : نوع السيارة : لكزس ( NX350 )

فئة السيارة : AA ستاندر

موديل السيارة : 2024

الألوان المتوفرة : ( رمادي _ اسود )

وهو وارد : الوكيل

علما بأن السيارة جديدة ( غير مستخدمة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواصفات السيارة : * مواصفات المحرك و الجير ونظام الدفع * * محرك 2400 سيسي 4 سلندر _ تربو _ بنزين

* قير اوتوماتيك 8 سرعات

* دفع رباعي مستمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المواصفات الخارجية * * فتحة سقف

* جنوط مقاس 20 انش

* انوار ليد عالي واطي

* كشافات ضباب امامية ليد

* اشارات مرايا

* انارة ليد نهارية

* حساسات امامية

* حساسات خلفية

* انوار ليد خلفية

* كشافات ضباب خلفية

* جناح خلفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المواصفات الداخلية * * دخول ذكي من جميع الابواب

* تشغيل ذكي

* مقاعد جلد

* كرسي السائق والراكب كهربائي

* زجاج كهربائي اوتو لمسه واحده

*مرايا كهربائيه بخاصية الطيي

* مرايا تعتيم داخلية

* مقود مكسو بالجلد

* تحكم بالمقود للنظام الصوتي

* بلوتوث

* مثبت سرعة

* عداد رحلات ب اللغة العربية

* تنبية ماقبل الاصطدام

* تحديد مسار

* نقطة عمياء

* قير F1 خلف المقود

* جلنط كهربائي بخاصية الهولد

* شاشة معلومات

* كميرا خلفية

* منفذ USB

* مكيف لمس بتحكم منفصل

* فتحات تكيف خلفيه

* منفذ طاقة خلفي

* تكاية خلفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مواصفات الامن والسلامة * * فرامل ABS

* نظام الثبات الإلكتروني

* حساس كفرات

* ارباجات امامية وجانبية

* عدد 5 حزام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السعر/ 215.050 شامل الضريبة .. ( رمادي )

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السعر/ 218.500 شامل الضريبة .. ( اسود )

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مع العلم ان السعر لايشمل رسوم التسجيل و التأمين

عذرا لايوجد لدينا اقساط ولا نتعامل مع البنوك و الشركات التمويلية

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