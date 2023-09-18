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عدن - ياسمين التهامي - شاهد اقصر عقد زواج في السعودية.. طلبت الطلاق بعد 3 دقائق بسبب هذه الكلمة!!

تقدمت زوجة بطلب الطلاق، بعد دقائق قليلة من عقد قرانها، فيما يُعتقد أنه أقصر ارتباط زوجي في التاريخ وقد تم الطلاق بعد أن سخر العريس من العروس أثناء مغادرتهما حفل الزفاف، عقب انتهاء الإجراءات القانونية. فأثناء خروج الزوجين من قاعة المحكمة، تعثرت العروس وسقطت، ما دفع العريس إلى وصفها بالغبية اقراء ايضاً : غضبت العروس بشدة من سخرية زوجها، وطلبت من القاضي إنهاء زواجهما على الفور. وبالفعل وافق القاضي، وأصدر قسيمة فسخ الزواج بعد 3 دقائق فقط من عقده القران الزوجان، اللذان يعيشان في السعودية بحسب 24ae، لم يغادرا قاعة المحكمة أبداً زوجاً وزوجة، وقد وُصف زواجهما بأقصر زواج في تاريخ البلاد

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