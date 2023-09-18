دائرة التوجيه المعنوي تدعو للمشاركة الفاعلة في احتفالات أعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اليمنية، كل أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الفاعلية في احتفالات العيد الوطني الـ61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، والعيد الوطني الـ60 لثورة 14 أكتوبر الخالدة.



وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن هذه المناسبات الوطنية الخالدة تأتي في ظل المعركة الوطنية التي يخوضها شعبنا وقيادته وقواته المسلحة ومقاومته ضد مخلفات الإمامة والاستعمار، المتمثلة في منظمة الحوثي الارهابية ومشروعها الإيراني.



واشار إلى أن المليشيا الحوثية التي تمردت على الدولة وتسعى واهمة إلى العودة للماضي البائد وتحاول طمس قيم ومبادئ الثورة السبتمبرية والأكتوبرية ومكتسباتهما العظيمة.



وأهاب بجميع أحرار الشعب اليمني في الداخل وفي الخارج والمواطنين الأحرار في المناطق التي لاتزال تحت سطوة مليشيا التمرد الحوثية إلى المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية بهذه المناسبات الجليلة وإحياء شعائر الثورة وإيقاد شعلتها وإبراز أهدافها ورفع راية الجمهورية في كل ربوع الوطن بمختلف وسائل وأشكال الاحتفاء.



وشدد البيان على أهمية الاحتفال بأعياد الوطن لإبقاء قيم ومبادئ الثورة والجمهورية حاضرة في وجدان المجتمع ومحفورة في ذاكرة الأجيال، معتبرا أن الاحتشاد الوطني الواسع يؤكد تمسك الشعب اليمني بثوابته ومكتسباته واستعصائه على كل محاولات تجريف تاريخه الحضاري ومخططات تحريف هويته ومعتقداته.



كما دعت دائرة التوجيه المعنوي رجال الفكر والكلمة والنخب الحية الحرة إلى المشاركة في الحملة الإعلامية المواكبة للعيد الوطني التي ستكون تحت عنوان (#ميلاد_وطن_26سبتمبر)..



وأكدت على أهمية استغلال هذه المناسبات الوطنية لتعزيز التلاحم الوطني وحشد المجهود للالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية واسناد القوات المسلحة والأمن والمقاومة التي تخوض معركة الشرف والفداء وتبذل التضحيات الغالية من أجل الحرية والكرامة ومن أجل استقرار وأمن اليمن وتحقيق السلام الدائم الذي يلبي تطلعات اليمنيين وينتصر لإرادتهم.

