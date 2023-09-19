شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية..يسمح للحاج او المعتمر بأخذ هذه الامتعة فقط غير ذالك يعرضك للغرامة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلان عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية..يسمح للحاج او المعتمر بأخذ هذه الامتعة فقط غير ذالك يعرضك للغرامة !!

أصدرت وزارة الحج والعمرة توجيهات حول مواصفات الأمتعة التي يمكن أخذها داخل الطائرة لأداء العمرة، مشددة على ضرورة الاستعداد المبكر للرحلة. اقراء ايضاً : من خلال حسابها على منصة “إكس”، أكدت الوزارة أن الأمتعة المسموح بحملها داخل الطائرة تشمل حقائب الظهر والكتف، وحقائب الأجهزة المحمولة، وحقائب اليد والخصر، بالإضافة إلى الحقائب الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الوزارة توضيحات حول أبعاد الحقيبة الصغيرة، موضحة أنها يجب أن تكون “بطول 55 سم، وعرض 35 سم، وعمق 25 سم”.

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