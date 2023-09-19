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عدن - ياسمين التهامي - مشهور سعودي يكشف عن مكونات أقوى مشروب طبيعي لحرق دهون البطن والخواصر !!
كشف صانع محتوى عن مكونات أقوى مشروب طبيعي لحرق الدهون والبطن والكرش والخواصر.
وأوضح في مقطع فيديو، شاركه عبر "تويتر"، أن مكونات هذا المشروب هي (كوبين من الماء- 4 شرائح من الليمون- ملعقتين من الكمون).
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وتترك المكونات تغلي سويًا على النار مدة 5 دقائق قبل صبه في كوب به شرائح من الليمون الطازج، حسبما أبان مقطع الفيديو
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