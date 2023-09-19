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عدن - ياسمين التهامي - مواصفاتها جننت الشباب وسعرها مغري جدآ… سيارة تويوتا كورولا 2024 تغزوا أسواق السعودية

تم اطلاق سيارة تويوتا كورولا 2024 من قبل شركة Toyota بطراز جديد 2024 Toyota Corolla، و حيث تظهر كورولا في السوق في فئتين، ابرزها سيدان والأخرى هاتشباك، والأخرى يوشك مصعد 2024 .و سوف يتم تقديم هذه السيارة تحت اسم Toyota Corolla Nightshade، ومن خلال سطورنا هذه سوف نتعرف على أبرز مزايا ومواصفات تويوتا كورولا 2024.

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صور تويوتا كورولا 2024 الجديدة كليا



تُعرض هذه السيارة تحت اسم Nightshade، لأن هذا الاسم يعبر عن الميزات والتقنيات الحديثة في السيارة، بما في ذلك اللمسات الداكنة والسوداء، بالإضافة إلى أن تويوتا Corolla Nightshade الجديدة موديل 2024 سوف تظهر في نسخة تعمل مع الدفع بالعجلات الأمامية، ونسخة تعمل بالدفع بالعجلات الخلفية والهجينة.

محرك السيارة الجديدة من تويوتا كورولا



تستمد السيارة الجديدة Toyota Corolla Nightshade 2024 قوتها من محرك 2000 سي سي وينتج 169 حصانًا وأيضًا له علبة تروس أوتوماتيكية CVT.

ومن الجدير بالذكر أن النسخة الهجينة من Corolla Nightshade تنتج 134 حصانًا.



مقصورة السيارة الجديدة من تويوتا كورولا



تتميز مقصورة Toyota Corolla Nightshade بالعديد من الميزات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك شاشة مقاس 4.2 بوصة لمعلومات والألوان وأجزاء من القماش في المقاعد وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات و Safety Sense 3.0 ونظام صوتي JBL ونظام إمالة فتحة سقف منزلق وشاحن لاسلكي، نظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التنبيه عبر حركة المرور الخلفية.



تصميم خارجي تويوتا كورولا Nightshade



تم تجهيز تويوتا كورولا Nightshade 2024 بتصميم مميز وأنيق بفضل وجودها على اللمسات السوداء في السيارة منها شعارات تويوتا وشبك رياضي أسود لامع ومرايا جانبية سوداء وفتحات تهوية سوداء وعجلات برونزية مقاس 18 بوصة وجناح رياضي وسقف أسود، والحافة مشتتة باللون الأسود.



تويوتا كورولا 2024 من الداخل



تأتي هذه السيارة من الداخل 2024 Toyota Corolla Nightshade بتصميم أنيق وفاخر، حيث تتميز بمقاعد جلدية بتقنية التدفئة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات تتضمن نظام ملاحة GPS وكاميرا للرؤية الخلفية، نظام صوت ممتاز JBL مع 9 مكبرات الصوت ومكبر صوت خارجي.

إذا كنت تبحث عن سيارة كورولا المميزة والفخمة، فقد تكون تويوتا كورولا Nightshade 2024 هي الخيار الأمثل لك.



سعر سيارة تويوتا كورولا 2024



سعر تويوتا كورولا 2024 LXI فئة 1.5 لتر في السعودية 81,940 ريال سعودي .

سعر تويوتا كورولا 2024 LXI Exeutive فئة 1.5 لتر في السعودية 84,540 ريال سعودي .

سعر تويوتا كورولا 2024 LXI Exeutive MR فئة 1.5 لتر في السعودية 91,900 ريال سعودي .

سعر تويوتا كورولا 2024 LXI فئة 2 لتر في السعودية 85,200 ريال سعودي .

سعر تويوتا كورولا 2024 LXI Exeutive فئة 2 لتر في السعودية 88,500 ريال سعودي .

سعر تويوتا كورولا 2024 LXI Exeutive MR فئة 2 لتر في السعودية 94,400 ريال سعودي