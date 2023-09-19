الإمارات ترحب بالجهود السعودية - العمانية لحل الصراع في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الإمارات ترحيبها بالوساطة السعودية العمانية لحل الصراع في اليمن، بعد خمسة أيام من زيارة وفد حوثي إلى الرياض.

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على المحادثات التي تجري في الرياض مع وفد حوثي للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام و الاستقرار في اليمن و المنطقة.

وشددت الإمارات على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي مستدام في اليمن، بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار.

وجددت دولة الإمارات التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية و الازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

يأتي البيان الإماراتي في ظل تقارير تتحدث عن رفض الإمارات للطريقة السعودية في حل الصراع باليمن، وتنافر الطرفين وتنافسهما في عدة قضايا واستغلال اليمن ساحة لتصفية الخصومات.

ويرى مراقبون، إن الإمارات تخشى من تنازلات سعودية للحوثي تقوض مكاسبها التي تحققت خلال السنوات التسع الماضية، وخصوصًا في جنوب الوطن.