شكرا لبحثكم عن خبر إدارية اتحاد مقاولي المهرة تؤكد المضي قدماً بتنفيذ البرنامج التصعيدي في موعده دون تأجيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت الهيئة الإدارية لاتحاد المقاولين بمحافظة المهرة، في اجتماع تشاوري انعقد اليوم الإثنين، بمدينة الغيضة، برئاسة الأستاذ علي ديول أمين عام الاتحاد، عزمها تنفيذ البرنامج التصعيدي للمطالبة بدفع مستحقات المقاولين لدى السلطة المحلية.

وأعلنت الهيئة الإدارية لاتحاد المقاولين ترحيبها بأية مبادرات من شأنها التوصل إلى حلول ومعالجات جذرية لقضية المقاولين بمحافظة المهرة.

وناقش الاجتماع مجمل الردود التي تلقاها الاتحاد من الجهات الرسمية والشعبية إزاء مطالب المقاولين وما قامت به لجنة المتابعة في توضيح مظلومية المقاولين وحقهم المشروع في نيل مستحقاتهم من المشاريع، مشددة على المضي قدماً ومواصلة العمل على مختلف الأصعدة وحتى استجابة قيادة السلطة المحلية وصرف حقوق المقاولين.

الجدير ذكره أن اتحاد المقاولين يعتزم تنفيذ برنامج تصعيد ميداني احتجاجاً على توقيف قيادة السلطة المحلية بالمحافظة صرف مستحقاتهم المالية من المشاريع بدءاً من العشرين من سبتمبر الجاري، واستبقه بتحركات ولقاءات ميدانية مع العديد من الجهات الرسمية والشعبية لشرح مطالب المقاولين، كان آخرها اليوم مع إدارة البنك المركزي والقيادات العسكرية في المحافظة.