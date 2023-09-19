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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة.. سعر الذهب في السعودية ووجمهورية مصر العربيةاليوم الثلاثاء 19-9-2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19-9-2023

يجب الانتباه إلى أن الأسعار المشار إليها في الجدول التالي هي متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في السعودية اليوم (بورصة الذهب)، ولا يمكن الاعتماد عليها كأسعار نهائية في محلات الصاغة في المملكة العربية السعودية.

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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا في بداية التعاملات 2210 جنيها للبيع و2190 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن نجو 2525.75 جنيه للبيع، و2502.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصعد سعر الذهب عيار 22 عند مستوى 2315.25 جنيه للبيع، و2294.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وزاد سعر الذهب عيار 21 الآن عند مستوى 2210 جنيه للبيع، و2190 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وشهد سعر الذهب عيار 18 ارتفاعًا عند مستوى 1894.25 جنيه للبيع، و1877.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

كما صعد سعر الذهب عيار 14 ليسجل 1473.25 جنيه للبيع، و1460 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1262.75 جنيه للبيع، و1251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 الآن نحو 947.25 جنيه للبيع، و938.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فحقق صعودًا هو الآخر عند17680جنيهات للبيع، و17520 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وشهد سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس 2023، نحو 1933 دولارا أمريكيا للبيع، و1932 دولارا أمريكيا للشراء.