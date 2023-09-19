القوات الحكومية تُحبط هجوماً لمليشيا الحوثي شمال غرب الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - أحبطت القوات الحكومية في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، هجوماً شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها شمال غرب الضالع (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر عسكرية، إن عناصر مليشيا الحوثي المتمركزة في شمال بلدة "صبيرة"، شنت هجوما على مواقع القوات الحكومية باتجاه القطاع الغربي لمعسكر الجب شمال غرب الضالع، وسط تغطية نارية كثيفة.



وأضافت أن المليشيا شنت قصفا بمقذوفات الهاون وقذائف الآر بي جي، والأسلحة المتوسطة والخفيفة، أعقب ذلك هجوما راجلاً إلاّ أن القوات الحكومية أحبطت الهجوم بعد معارك استمرت نحو ساعة وكبّدت المليشيا خسائر بشرية ومادية.



وأشارت إلى أن الهجوم الحوثي جاء أن استقدمت المليشيا من مناطق سيطرتها تعزيزات جديدة قدمت من اتجاه منطقة العود ونقيل الخشبة جنوبي شرق محافظة إب.

