شكرا لبحثكم عن خبر تصريحاته التي لاتسمن ولا تغني من جوع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

(كتب:عادل وادي)

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انبرى د.معين عبدالملك فخامة رئيس الوزراء(المدعوم من السفير السعودي محمدٱل جابر،الذي ذكرني بشعار العصر الجاهلي:انصراخاك ظالما او مظلوما )في احدى تصريحاته الاخيره انه امن وصول وقود محطات الكهرباء حتى نهاية شهر اكتوبر القادم ..ليتفاءل المواطنون بتحسن الكهرباء خلال الشهرين الاخيرين من الصيف لاسيما وان الحراره والرطوبه تزداد في اخر فترة الصيف..وعلى العكس من ذلك ازدادت ساعات الاطفاء بدلا من اربع ساعات قبل تصريحه الى خمس وست ساعات احيانا..واتضح ان كلامه هدفه اسقاط واجب ليثبت انه موجود ويباشر مهامه كرئيس للوزراء ..ونقول له اذا كنت توداثبات وجودك و كسب الناس تنازل عن برجك العاجي في معاشيق لفتره بسيطه لترى حياة الناس التعيسه عن كثب ..وبالذات اولئك الفقراء القاطنين في المنازل الارضيه الذين يبيتون اوقات النوم في الليل خارج منازلهم في الشوارع وستجد اسر كامله عامله حواجز من القماش والجرع(اعواد القصب الطويله القويه) لستر نسائهم من الماره وهم يفترشون الشوارع المحاذيه لمنازلهم ..وسترى مناظر تقشعر لها الابدان من رؤيتهاالتعيسه للاسف الشديد.

لقد تكلمتم مرارا وتكرارا ان تكلفة الكهرباء لاتستطيع تحملها موازنة الدوله واهملتم مشاركة المواطنين في هذه التكلفه ..فلو تحسنت حدمة الكهرباء سيتحمس المواطنون لدفع الفواتير بقناعه ورضاتام ..وستشكل مساهمة المواطنين الجزء الاكبر من هذه النفقات ..لكن في ظل انقطاع الكهرباء التي تصل احيانا لاكثر من ثمانية عشر ساعه في اليوم سيغيب الدفع وسداد الفواتير

فهل ستراجع نفسك فيما تبقى لك من فتره لا احد يعلم بها ولا تضمن استمرار الدعم لبقائكم كرئيس للوزراء .. وتتخذ خطوه متقدمه وعمليه ترضي بها ضميرك واحساسك الانساني ليتجاوز المواطنون معاناتهم وعذابهم وتعود الكهرباء لما كانت عليه ايام الرخاء والراحه..او ستزداد ذنوبك من تعذيب الشعب(ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار)