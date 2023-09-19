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يزيد بن سلمان - شبوة - مؤسسة الرابطة الاقتصادية تكرّم جندي في نقطة تفتيش بالعاصمة عدن

عدن - فواز الحنشي

كرّمت مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم، في العاصمة عدن، الجندي "محمد شيخ الكثيري" المرابط في نقطة التفتيش الواقعة في الخط البحري - مفرق بدر - مقابل جزيرة العمال، بدرع تكريم، ومبلغ مليون ريال، وذلك تقديراً وعرفاناً لحسن سلوكه ولطف تعامله مع سائقي السيارات، وتفانيه في خدمة المواطنين والتخفيف عنهم أثناء الازدحام المروري.

وخلال التكريم أشاد رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي، بجهود الجندي محمد شيخ الكثيري، الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه في ظل الظروف الصعبة والأجواء الحارة التي تعيشها عدن، ونظراً لما يحظى به من حب واحترام لدى الجميع.

وأضاف الدكتور الملعسي، إن جهود الجندي "الكثيري" وزملائه من أفراد الأمن في النقاط محل تقدير واحترام كل الناس، راجياً منهم التعامل بإنسانية مع كل المارّة من مختلف الفئات العمرية، وليكن شعارهم خدمة المواطنين.

وعبّر الدكتور الملعسي، باسمه ونيابة عن زملائه في مؤسسة الرابطة الاقتصادية، ومجموعة رابطة الاقتصاديين، عن الشكر والتقدير للجندي محمد شيخ الكثيري، متمنياً أن يستمر في هذا العطاء والسلوك الإنساني الجميل.

وفي هذه المناسبة كرّمت مؤسسة الرابطة الاقتصادية، جميع الأفراد في هذه النقطة الأمنية بمبالغ مالية، تقديراً لدورهم.

كما أضاف د. الملعسي، إن هذا التكريم مثابة رسالة للجنود في هذه النقطة، وكافة النقاط الأمنية في عدن وغيرها من المحافظات، وسينعكس بشكل إيجابي على كافة الجنود في نقاط التفتيش الأمنية.

حضر التكريم، أعضاء اللجنة: كارم السراري، و طلعت عبدالعزيز، وعدد من رجال المال والأعمال، وأعضاء مجموعة رابطة الاقتصاديين.