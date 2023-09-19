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عدن - ياسمين التهامي - اعلان مواعيد عروض طيران أمن السعودية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 في الرياض وجدة والخبر

بدأ عدد كبير من الناس في الاونة الاخيرة باجراء عمليات بحثية مكثفة عن عروض طيران الأمن بمناسبة اليوم الوطني 93، وذلك حيث أعلنت رئاسة أمن المملكة العربية السعودية عن إقامة ثلاثة عروض لطيران الأمن بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 وذلك في كل من الرياض وجدة والدمام، حيث تحرص رئاسة أمن الدولة على إحياء احتفالات اليوم الوطني السعودي، وذلك بتقديم مجموعة من العروض العسكرية والفنية، ومن أبرز هذه العروض هي عروض طيران الأمن،وسيتضمن العرض في الرياض العديد من العروض الجوية مثل تشكيلات الطائرات وعروض التزود بالوقود في الجو وعروض الطيران المنخفض، أما العرض في جدة، فسيتضمن عرضًا فنيًا يتضمن عروضًا نارية وعروضًا بالليزر، وسيتضمن العرض في الدمام عرضًا جويًا يتضمن عروضًا للطائرات بدون طيار.

عروض طيران الأمن بمناسبة اليوم الوطني 93

تعد عروض طيران الأمن بمناسبة اليوم الوطني 93 من أهم الفعاليات التي تقام بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث تجذب هذه العروض أنظار الجماهير من مختلف الأعمار، وتهدف هذه العروض إلى إبراز قدرات طيران الأمن، وتعزيز روح الانتماء الوطني لدى المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتم الإعلان عن مواعيد عروض طيران الأمن في اليوم الوطني السعودي 93 وهي كالتالي:

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أهم عروض طيران الأمن بمناسبة اليوم الوطني 93

تشمل عروض طيران الأمن بمناسبة اليوم الوطني 93 مجموعة متنوعة من العروض الجوية مثل: