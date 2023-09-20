شكرا لبحثكم عن خبر بلاغ صحفي عن الاجتماع الاستثنائي لاتحاد مقاولي محافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة اليوم الثلاثاء بمدينة الغيضة، اجتماعاً استثنائياً برئاسة الأستاذ جميل السنح رئيس اتحاد المقاولين وبحضور الأستاذ علي ديول أمين عام الاتحاد، تم فيه مناقشة خطوات البرنامج التصعيدي عقب انتهاء المهلة الزمنية التي أعلنها للسلطة المحلية بخصوص صرف مستحقات المقاولين والمستحقة منذ فترة طويلة امتدت لأكثر من أربع سنوات وعدم إظهار السلطة أية بوادر حسن نية بتجاوبها مع مطالب المقاولين..يود اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة توضيح مايلي :

1_ يعلن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة سريان البرنامج التصعيدي من منتصف الليلة الثلاثاء، وتدشين فعاليات البرنامج بإقامة وقفة احتجاجية أمام ساحة فرع البنك المركزي بالمحافظة بدءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم الغد الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري.

2_ يدعو اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة جميع أبناء المحافظة لمشاركة إخوانهم المقاولين ونصرة قضيتهم العادلة والقانونية، ورفع ما وقع عليهم من ظلم وإجحاف غير مبرر.

3_ يدعو اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة المنظمات الحقوقية والفعاليات الجماهيرية والشعبية للتفاعل مع مطالب المقاولين ورفض الظلم والاستفزاز من قيادة السلطة المحلية لهذه الشريحة الحيوية في المجتمع.

4_ يدعو اتحاد المقاولين كافة النشطاء والمثقفين ووسائل الإعلام عامة للمساهمة مع إخوانهم وإيصال رسالتهم للداخل والخارج.

5_ ينوه اتحاد مقاولي محافظة المهرة على أهداف برنامجه الحقوقية ومطالبه المتمثلة في التزام السلطة بدفع ماعليها من مستحقات مالية للمقاولين.

6_ يؤكد اتحاد المقاولين على التزامه النهج السلمي في وقفاته الاحتجاجية ومجمل فعاليات برنامجه الميداني، ويدعو الجهات الأمنية في المحافظة لتأمين الفعاليات وحماية المحتجين.

7_ يتمسك اتحاد المقاولين بحقه في الدفاع عن منتسبيه بشتى الوسائل المشروعة والتأكيد على حقه في ممارسة الاحتجاج السلمي كحق يكلفه الدستور، والتعبير عن رفضه لممارسات السلطة غير المبررة تجاه المقاولين.

والله ولي التوفيق

صادر عن الاجتماع الاستثنائي لاتحاد مقاولي محافظة المهرة، المنعقد يوم الثلاثاء

الموافق: 19/ 9 /2023م مدينة الغيضة - محافظة المهرة.