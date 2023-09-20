بن سلمان يلتقي الوفد الحوثي في الرياض ويقول: "حريصون على التوصل لسلام شامل"

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، في العاصمة الرياض، الوفد الحوثي، الذي يزور السعودية برفقة الوفد العماني.

ونشر بن سلمان تغريدة على منصة "إكس"، قال فيها "التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن".

وأضاف، "أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأعرب وزير الدفاع السعودي عن تطلّعه "أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف؛ لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية".

ويعد هذا التصريح هو الأول من نوعه للقاء من هذا المستوى بين المملكة ومليشيا الحوثي منذ بدء الحرب مطلع 2015، حيث كانت تقتصر على أجهزة المخابرات ومستويات أقل.

وقالت مليشيا الحوثي، إن وفدها غادر الرياض الثلاثاء للتشاور مع قيادتها بعد أيام من مفاوضات السعودية.