تصعيد مكتوم.. الحوثيون يتهمون السعودية بقتل وإصابة ثلاثة مواطنين بصعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت مليشيا الحوثي، الثلاثاء، السعودية، بقتل وإصابة ثلاثة مواطنين، في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وحسب قناة المسيرة، الناطقة باسم المليشيا الحوثية، فقد قتل مواطنان وأصيب آخر، بنيران ما أسمته بالعدو السعودي، بمديرية شذا الحدودية.

وزعمت القناة الحوثية بأن هذا يأتي بعد أقل من 24 ساعة على مقتل مواطن، بنيران سعودية، في منطقة آل ثابت، بمديرية قطابر الحدودية بالمحافظة.

واتهم الحوثيون السعودية، بقصف المناطق الحدودية والقيام بعملية الاستهداف المباشر للمدنيين في المنطقة، وهو الأمر الذي تنفيه السعودية وتصف الاتهامات الحوثية بـ"الافتراءات".

وتأتي هذه الاتهامات الحوثية للسعودية في ظل المحادثات الجارية بين الطرفين في الرياض، مع وصول الوفد الحوثي إليها يوم الأربعاء الماضي، ولقاء الوفد الحوثي بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.