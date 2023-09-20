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عدن - ياسمين التهامي - "أنت مصري صناعة سعودية".. تركي آل الشيخ يثير جدلا واسعا في مصر

أثار رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ جدلا واسعا في مصر خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية.

ووجه تركي الحديث لعمرو قائلا: "80% إتكلموا عنك، عمرو أديب أنت مجتهد ورائع وشاطر.. لكن جزءا من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية، ليرد عمرو أديب، قائلا: "ليا الفخر".

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وتسبب حديث تركي آل الشيخ في جدل واسع في مصر، حيث جاء ذلك بالتزامن مع تجديد عقد عمرو أديب على شاشة "MBC"، حيث اعتبر البعض أن هذا المشهد مذل مهين للمذيع عمرو أديب وللمذيع المصري بشكل عام.