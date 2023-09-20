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عدن - ياسمين التهامي - بأسرار المحلات..طريقة عمل الشكلمة بجوز الهند في المنزل بمكونات بسيطة
تعتبر الشكلمة بجوز الهند من أفضل المخبوزات والحلويات الفاخرة، والتي تمتلك طعم مميز للغاية، ويعشقها الكبار والصغار، وقيمتها الغذائية عالية، ولا تتطلب وقت للتخمير ولا مجهود، وبمكونات بسيطة للغاية، ويمكنك تقديم الشكلمة بجوز الهند في العديد من المناسبات والأعياد المختلفة، وسنوضح لكم في هذا المقال أفضل طريقة لعمل الشكلمة في المنزل دون مجهود.
مكونات الشكلمة بجوز الهند
تحتوي هذه الوصفة على مكونات بسيطة للغاية، وهذه المكونات تتمثل في:
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خطوات عمل الشكلة بجوز الهند
يمكنك تحضير الشكلمة بجوز الهند في المنزل من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في:
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