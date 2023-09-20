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عدن - ياسمين التهامي - صيدلية متكاملة سيغنيك عن الادوية للأبد.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا !

يغفل الكثير منا عن الفوائد الكبيرة التي يمتلكها "الثوم" والذي يعد واحدًا من أكثر المواد الغذائية التي ينصح الأطباء بتناولها بشكل منتظم، وخاصة "على الريق" أو في الساعات الأولى من الصباح، ومن خلال هذا التقرير سنقوم بتسليط الضوء على فوائد تناول "الثوم" على الريق يوميًا .

فوائد تناول "الثوم" على الريق : يحتوى الثوم على نسبة عالية من الماغنسيوم و فيتامين B6 و فيتامين C وفيتامين B1 وسيلينيوم و ألياف و بروتين و كربوهيدرات إلى جانب الكالسيوم و البوتاسيوم و الفسفور والحديد واليكم أهو فوائد تناول الثوم على الريق. إزالة السموم من جسم الإنسان : يساعد تناول الثوم على الريق بصفة دائمة من صباح كل يوم في إزالة السموم من جسم الإنسان والقضاء عليها وذلك لما يحتويه من مركبات الكبريت، التي تمنع تلف أعضاء الجسم والحفاظ على ضغط الدم .

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مضاد حيوي طبيعي واسع المفعول : يحتوى الثوم على نسبة جيدة من مواد الأليسين و الألين و الأجيون التي تستخدم كمضادات حيوية للعلاج من الأمراض، ولذلك فهو يستخدم للحماية من نزلات البرد والسعال، كما يقضي على الجراثيم المتواجدة بالمعدة والأمعاء .

يساعد في علاج مرض "السمنة" : يلعب "الثوم" دورًا كبيرًا في مساعدة الذين يعانون من مرض السمنة على التخلص من الوزن الزائد لهم، حيث أنه يعمل على تحفيز الإنزيمات الهضمية ويمنع مشكلات البطن مثل الإسهال، ما يساعد بدوره على فقدان الوزن .

علاج فعال لمرضى الضغط المرتفع : يحتوى الثوم على نسبة جيدة من الكبريت و الأليسين و ديليل ثاني كبريتيد و و ديسيليل و تريسولفيد التي تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على ضغط الدم وتوازنه، ومنع التعرض للهبوط أو مشاكل الضغط المرتفع .

تحسين مستوى الكوليسترول في الدم : أكدت الدراسات أن تناول الثوم على معدة فارغة في الصباح، يؤدي دورًا مهمًا في تحسين مستوى الكوليسترول في الدم، كما يحفافظ على نسبة الدهون في الجسم، كما يمنع الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الخطيرة مثل السعال والربو و الالتهاب الرئوي و التهاب الشعب الهوائية .

يعزز من قوة الجهاز المناعي للجسم : يساعد الثوم بشكل كبير في تعزيز قدرة الجهاز المناعي للجسم على مكافحة الأمراض والفيروسات، حيث أنه يحتوى على البوتاسيوم والألياف وفيتامين C و B6، كما يساعد على علاج الأنفلونزا ونزلات البرد .

يحمي الجسم من بعض أمراض السرطان : إن المداومة على تناول فص من الثوم بشكل يوم في كل صباح "على الريق" أو كما يقال على معدة فارغة يساعد في الوقاية من بعض أمراض السرطان أهمها سرطان القولون وسرطان المعدة، وذلك لخصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد بشكل كبير في هذا الأمر .

الطريقة الصحيحة لتناول الثوم : قم بتقشير فص من الثوم أو اثنين على أقصى تقدير ولا تزيد عن هذا الحد لعدم حدوث مشاكل في المعدة، ثم قم بابتلاعها "سليمة" أو تقطيعها إلى أجزاء حسب الرغبة والقدرة، وتناول بعدها مباشرة كوبًا كبيرًا من الماء، للقضاء على حدة الطعم والتقليل من تأثيرها على المعدة كونها فارغة .

موانع استخدام الثوم نيئا : إذا كانت لديك حساسية ضد الثوم يحب الانتباه وعدم تناوله نيء على الريق، حيث أنه قد يؤدي إلى التهابات في الجلد أو صداع أو زيادة في درجة حرارة الجسم . وأكدت الكثير من الدراسات أن الكمية الطبيعية التي يجب على الإنسان تناولها من الثوم هي 4 جرام، ويجب ألا تزيد عن هذا الحد لعدم حدوث مشاكل في المعدة .