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عدن - ياسمين التهامي - فطائر مقرمشة لذيذة وسريعة بدون خميرة ولا فرن في 3 خطوات فقط

تحتار الأمهات وربات البيوت في إعداد وجبات الإفطار والعشاء، وأيضا في تقديم وجبة خفيفة لضيوفك الأعزاء تكون سريعة التحضير، وشهية بمكونات بسيطة ومتاحة في مطبخك.

اليوم نقدم لك عزيزتي وصفة مبتكرة وسهلة للغاية، تمتاز بقيمتها الغذائية العالية، وسهولة إعدادها من المكونات الموجودة في كل مطبخ.

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والآن معا لإعداد أشهى وأسهل فطائر تدخل الفرحة والبهجة على ضيوفك وأفراد أسرتك.

هذه الفطائر تصلح لوجبات الإفطار والعشاء، كما يمكن إضافتها للانش بوكس الخاص بالصغير في المدرسة أو الحضانة.

مقادير فطائر مقرمشة لذيذة

الشكل النهائي للفطائر- يوتيوب

طريقة إعداد فطائر مقرمشة لذيذة

الدقيق تشرب الماء بالكامل-يوتيوب

مقادير ونوع حشو الفطائر

إعداد الفطائر- يوتيوب

طريقة التنفيذ

الفطائر جاهزة على التحمير- يوتيوب

قومي بفرد كرة العجين على شكل قرص صغير.

ضعي قدر من الحشو في المنتصف واغلقيها على شكل القطايف، مع الضغط على الأطراف.

سخني الزيت على النار.

تحمير الفطائر في الزيت- يوتيوب

قومي بتحمير الوحدات في الزيت على درجة حرارة متوسطة مع التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي.

ارفعيها عن الزيت في مصفاة، ثم رصيها في طبق التقديم.

هكذا تكوني قد أعددت أشهى الفطائر السريعة واللذيذة لأسرتك وضيوفك بأقل التكاليف.