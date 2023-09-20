بالتزامن مع ذكرى النكبة.. ناشطون يطلقون حملة إلكترونية لتعريف العالم بحالة المقاومة والرفض لانقلاب الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلق ناشطون يمنيون، مساء اليوم الاربعاء حملة إلكترونية لتعريف العالم بحالة المقاومة والرفض الشعبي لانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة إيران، بالتزامن مع الذكرى التاسعة للنكبة التي كان لها تداعيات كارثية في جميع مناحي حياة اليمنيين.



وقالت إدارة الحملة في بلاغ، "تحل الذكرى ال"9" لنكبة انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي مثلت خلال السنوات الماضية أسوأ مرحلة في تاريخ اليمن الحديث على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية".



وأضاف البلاغ، أن ذلك نتيجة للواقع الكارثي والمأساوي الذي يعيشه الشعب اليمني جراء التمرد المسلح لجماعة الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م.



وأوضح أن هذه الذكرى المشؤومة تأتي بعد 9 سنوات من معرفة اليمنيين الحقيقة الإرهابية والدموية لميليشيا الحوثي باعتبارها أبشع وأقبح جماعة في تاريخ اليمن القديم والحديث لا تمتلك أي مشروع سوى الموت.



كما عاش المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرت المليشيا حياة جحيم مع ثلاثية الفقر والجوع والجهل محرومين من ابسط حقوقهم، بينما قيادة جماعة الحوثي وعوائلهم يعيشون في حالة من الرفاهية والثراء الفاحش الذي يفضح أكاذيب وزيف شعاراتهم ومشروعهم الظلامي الكهنوتي الإمامي، وفق البلاغ.



وأكد البيان، أن ما يبعث الأمل مع حلول الذكرى التاسعة للنكبة هو حالة المقاومة المجتمعية المستمرة والرفض للمشروع الحوثي الفارسي في المحافظات المحتلة الخاضعة لسيطرتهم.



وأوضح أن ذلك يؤكد حقيقة أن جماعة الحوثي ستبقى مليشيا انقلابية فاشلة وعاجزة على إدارة مؤسسات الدولة أو توفير أبسط حقوق المواطن والموظف المتمثلة في الراتب على سبيل المثال لا الحصر.



ودعا البلاغ الصحفيين والإعلاميين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في الحملة الالكترونية التي تنطلق مساء اليوم تحت وسم #نكبة_اليمن_21سبتمبر.

