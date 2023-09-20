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عدن - ياسمين التهامي - طريقة التواصل السريع مع الديوان الملكي السعودي لسداد الديون عن المواطن والمقيم 1445

للباحثين عن طريقة تقديم طلب سداد الديون وكيف أقدم على الديوان الملكي لتسديد الديون وكذلك من يريد كيفية الـتقديم على الديوان الملكي لتسديد القروض يمكنكم متابعة قراءة هذا المقال

طريقة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

طريقة التقديم على الديوان الملكي لتسديد القروض لطلب المساعدة من ضمن الخدمات المقدمة من المملكة لمواطنيها، وذلك وفق الخطوات التالية:

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التوجه إلى موقع الديوان الملكي السعودي من هنا

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول عبر رابط طلب مساعدات مالية وعينية من هنا

وعنه عليك القيام بتحديد المدينة من خلال الصفحة الرئيسية.

ثم فتح القائمة التي تحتوي على الخدمات الإلكترونية.

انقر على أيقونة مساعدة الديوان الملكي السعودي.

ادخل كافة البيانات المطلوبة.

انقر إرسال تقديم طلب سداد الديون.

طريقة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

الديوان الملكي السعودي يعتبر هو حلقة الوصل بين خادم الحرمين الشريفين والمواطنين والحكومة السعودية وكافة مؤسساتها.

خاصة أن الديوان هو المكتب التنفيذي الخاص بالملك ويقدم الكثير من المساعدات المادية والعينية للفقراء ومن هم أشد احتياجًا لذلك فهو يوفر خدمة تقديم على الديوان الملكي لتسديد القروض وفق ما هو آت:

الدخول بطريقة مباشرة إلى الموقع الخاص بالديوان الملكي السعودي

ومن ثم اختيار الإمارة أو المدينة التي تتبعها.

انقر على الرمز.

قم بالدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على أيقونة المساعدة التابع للديوان الملكي السعودي.

قم بتعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

ثم اضغط على إرسال طلب

طريقة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

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شروط التقديم إلى الديوان الملكي لتسديد الديون

من يريد التقديم إلى الديوان الملكي لتسديد الديون ويجد في نفسه عدم القدرة على تحمل الأعباء التي تُثقل كاهله وتتوفر به الشروط الآتية فليتقدم على الفور وتقديم طلب سداد الديون:

يحق لأصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة والتي تحول بينهم وبين الالتحاق بعمل التقدم للحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي السعودي.

كما أن المتعثرين ماديًا ولا توجد لديهم أي سبل لتسديد ديونهم تقديم طلب سداد الديون.

يتم تقديم المساعدة المالية للحالات التي تأخرت مواعيد صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية لدى الحكومة السعودية.

يتم البت في أمر الطلب المقدم للحصول على المساعدات المالية بعد التأكد من الحالة المادية لمقدم الطلب.

مساعدة سداد الديون

أعلن الديوان الملكي عن الخطوات الخاصة بطريقة التقديم لطلب المساعدة المالية لسداد الديون وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع الديوان الملكي السعودي

تعبئة بيانات الشخص المحتاج إلى الدعم المادي والمساعدة (الاسم – رقم الهوية الوطنية – رقم الهاتف الخلوي – عنوان البريد الإلكتروني- عنوان محل الإقامة.

إعادة إدخال الرمز المرئي بدقة.

ثم النقر لدخول الموقع.

ومنها إلى الخدمات الإلكترونية.

اضغط على إرسال طلب شخصي.

قم بكتابة برقية تتضمن طلب المساعدة ويجب أن تشتمل على توضيح السبب.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة على الموقع.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات عليك الضغط الآن على إرسال لتسجيل طلب

طريقة التواصل مع الديوان الملكي

تم الإعلان عن عدة طرق يمكن للمواطنين التواصل بها مع الديوان الملكي للاستفسار عن خدمات تقديم طلب سداد الديون وتتمثل في الطرق الآتية:

الاتصال بالرقم الموحد للديوان الملكي وهو 020030003.

التواصل بالديوان الملكي عبر الاتصال بالرقم الأرضي وهو 8004000000.

أو عبر خدمة البريد الإلكتروني.

أسئلة شائعة عن التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

كيف أقدم على الديوان الملكي لتسديد الديون؟

يمكنك التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون بالدخول مباشرة إلى موقع الديوان الملكي

كيفية تقديم طلب سداد الديون؟

يمكنك التواصل مع الديوان الملكي والاتصال بالرقم الموحد وهو 020030003، أو برقم 8004000000.

ما هي طريقة تقديم على الديوان الملكي لتسديد القروض؟

يمكنك التقدم إلى الديوان الملكي بطلب تسديد القروض عن الأفراد وذلك عبر الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي وملء الطلب وإرساله ليتم البت في أمرك.