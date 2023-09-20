تعز.. وضع حجر الأساس لبدء تنفيذ مشروع ترميم وتأهيل شوارع المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع وكيل محافظة تعز للشئون المالية والإدارية وتنمية الموارد خالد عبد الجليل اليوم الأربعاء، حجر الأساس للبدء بتنفيذ مشروع ترميم وتأهيل شوارع المدينة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة جنوب غربي اليمن.



وأكد وكيل المحافظة خلال التدشين، أن المشروع يهدف الى ترميم شوارع المدينة نتيجة الاضرار التي تعرضت لها منذ ما قبل بداية الحرب بتوجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان، وفق المكتب الإعلامي.



من جانبه أوضح مدير عام الشئون الفنية بالمحافظة المهندس بشير العليمي أن المشروع يتضمن 3 مراحل للتنفيذ بحيث تشمل المرحلة الأولى من جولة بير باشا إلى جولة الزنقل وجولة المرور ووادي القاضي ومدخل القبة.



وتشمل المرحلة الثانية وشارع الأجينات وحتى جولة باب موسى وشارع 26 والنقطة الرابع وعقبة مفرح مع خط الجمهوري وإصلاح بقية الشوارع المتضررة مع مراعاة حركة السير وعدم الازدحام بالتنسيق مع إدارة شرطة السير.



يشار إلى أن هذا المشروع جاء بعد حملة إلكترونية أطلقها الصحفي أيمن قائد من خلال وسم #تعز_من_القاع والتي سلطت الضوء على التشوهات والخراب في معظم شوارع مدينة تعز.

