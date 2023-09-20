"غروندبرغ" يرحب بنقاشات الرياض: خطوة هامة تسهم بشكل إيجابي في جهود الوساطة الأممية باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء، بزيارة وفد من الحوثيين إلى العاصمة السعودية الرياض، معتبرا أن تجدد الزخم هو خطوة هامة تسهم بشكل إيجابي في جهود الوساطة الأممية.



وأعرب غروندبرغ -في بيان نشره مكتبه-، عن امتنانه لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الرامية إلى التوصل إلى حلول لعدد من القضايا الخلافية تيسيرًا لاستئناف عملية سياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية استمرار تضافر العمل الإقليمي والدولي لمصاحبة اليمن في طريقه نحو السلام المستدام الذي يلبي تطلعات اليمنيين على تنوعهم.



وقال، إن "تجدد الزخم هو خطوة هامة تسهم بشكل إيجابي في جهود الوساطة الأممية من أجل التوصل لاتفاق بين اليمنيين بشأن تدابير لتحسين الظروف المعيشية، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".



وأضاف: "هناك حاجة مستمرة للعمل معًا والبناء على المكتسبات والتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر الماضية لتأسيس منصة شاملة تجمع اليمنيين للتعامل مع اختلافاتهم والاتفاق على حلول لتحقيق السلام والتعافي والتنمية."



وأمس الثلاثاء، غادر وفد مليشيات الحوثي المفاوض الرياض بعد جولة محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في اليمن.



وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة ترحب "بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن".



وقال وزير الدفاع السعودي يوم الأربعاء، بعد اجتماعه مع وفد الحوثيين، إن المملكة أكدت مجددا التزامها بتعزيز الحوار بين جميع الأطراف في اليمن.



وكتب الأمير خالد بن سلمان على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".

