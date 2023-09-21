دعا إلى الابتعاد عن المناكفات.. العرادة يشدد على دور الأحزاب السياسية في مساندة الدولة

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الأربعاء، على ضرورة الابتعاد عن المناكفات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة والخطاب الاعلامي التحريضي والغير مسؤول، في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ تسع سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء العرادة مع رؤساء فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب لمناقشة آخر التطورات وأحدث المستجدات السياسية على الساحة اليمنية، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد عضو مجلس القيادة، أن على أهمية قيام الأحزاب السياسية بدورها في توعية المجتمع ومساندة مؤسسات الدولة للتغلب على التحديات الراهنة.

ولفت العرادة إلى صعوبة المرحلة التي تمر بها بلادنا على الصعيد السياسي والاقتصادي والانساني والمعيشي بالإضافة إلى التحديات العسكرية والأمنية واستمرار تصعيد جماعة الحوثي واستهدافها المتواصل للمدنيين في عدة محافظات.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع الاستثنائية تحتم على القيادات السياسية والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والوجهاء والعلماء ورجال الفكر والإعلام وكل المؤثرين في المجتمع، العمل على كل ما من شأنه توحيد الصف الجمهوري وتعزيز الاصطفاف الوطني للصمود في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي.

ونوه العرادة، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة التي تقوض كافة الجهود الرامية لاستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها المختطفة.