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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-9-2023 أمام الجنيه المصري بداية التعاملات البنكية...

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عرض بنك قناة السويس اليوم سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية عند 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني جاء سعر اقراء ايضاً : الريال السعودي أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني عند 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة وصل سعر الريال السعودي داخل فروع بنك البركة إلى 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع في بداية التعاملات. سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي استقر سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري على شاشات بنك المصرف العربي الدولي عند 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام العملة المحلية. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية قدم بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري داخل بنك الإسكندرية عند 8.21 جنيه للشراء،8.25 للبيع. سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر في بداية التعاملات جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك كريدي أجريكول مصر عند 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع. سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي حافظ البنك التجاري الدولي على سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري عند مستوى 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك بلوم مصر 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري على شاشات البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع. سعر عملة المملكة العربية السعودية في مصرف أبو ظبي التجاري يعرض مصرف أبو ظبي التجاري سعر الريال السعودي في بداية التعاملات عند 8.02 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بفروع بنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

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