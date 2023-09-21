شكرا لقرائتكم خبر عن عقب قرار الفائدة.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقب قرار الفائدة.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 204 ريالات أو 55 دولارا. اقراء ايضاً : سعر الذهب عيار 24 في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234 ريالا أو 62.4 دولار. سعر الذهب عيار 18 في السعودية سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 175 ريالا أو 46.8 دولار. سعر الجنيه الذهب في السعودية سجل سعر الجنيه الذهب 1640 ريالا أو 437 دولارا. سعر الذهب عالميا سجل سعر الأونصة عالميا 1942 دولارا. وارتفعت أسعار الذهب العالمية لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الأربعاء مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة، في الوقت الذي صدرت فيه تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى.

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