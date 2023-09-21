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عدن - ياسمين التهامي - لاتخلى منه اي منزل.. 4 اطعمة تزيل رائحة الفم الكريهة وتحرق الدهون وتمنحك مناعة لا تقهر
أعلن علماء من جامعة سيتشوان الصينية، أن تناول البروبيوتيك يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة.
وتشير مجلة BMJ Open، إلى أنه غالبا ما تستخدم وسائل مختلفة لمكافحة رائحة الفم الكريهة، مثل سوائل لغسل الفم والعلكة. و هناك أدلة تشير إلى أن تناول البروبيوتيك المحتوي على بكتيريا مفيدة موجودة في الأمعاء، قد تكون طريقة فعالة. ولكن لم تحدد الفترة التي بعدها تظهر فعالية البروبيوتيك.
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والبروبيوتك هي الأطعمة أو المكملات الغذائية التي تحتوي على المِكروبات الحية التي تهدف إلى الحفاظ على أو تحسين البكتيريا,
وهو موجود في الخضروات الورقية مثل البصل والثوم وفول الصويا والخرشوف.
ومن أبرز فوائده
المساهمة في علاج والتخفيف من حدة بعض أنواع الحساسية والأكزيما.
تعزيز صحة الجهاز المناعي.
المساعدة في فقدان الوزن والتخفيف من الدهون المتراكمة حول منطقة البطن.
خفض أعراض الإصابة بالالتهابات.
الحماية من الإصابة بالاكتئاب والقلق.
تعزيز صحة الجلد وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة.
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