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عدن - ياسمين التهامي - المرور السعودي يكشف كيف يعمل نظام ساهر الجديد لرصد المخالفات الجديدة

كيف يعمل نظام ساهر الجديد لرصد مخالفات السرعة؟ وما هو نظام ساهر؟ وغيرها من الأمور التي تتعلق بنظام ساهر للمرور، حيث إنه من الموضوعات التي يجب توضيحها للمواطنين بالمملكة العربية السعودية ممن يقودون مركبات هناك، ونظرًا لما يحتويه الموضوع من خطورة سنتطرق للحديث عنه فيما يلي.

كيف يعمل نظام ساهر الجديد لرصد مخالفات السرعة

في ظل حرص المملكة العربية السعودية على سلامة المواطنين وبالتعاون مع وزارة الداخلية وقطاع المرور تم إطلاق برنامج ساهر وهو الذي تم تخصيصه لرصد المخالفات المرورية بمختلف أنواعها من السرعة والزائدة وخلافها، يتم ذلك بواسطة أجهزة وأنظمة إلكترونية حديثة تنتشر في كافة مدن المملكة وتتصل كاميرات ذلك النظام مع مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.

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في حالة كشف أي مخالفة مرورية يتم الوصول إلى معلومات مرتكب المخالفة من قاعدة البيانات لاستخراج مخالفة بحقه، ول

الاستعلام عن مخالفات ساهر

بعد أن تعرفنا على كيف يعمل نظام ساهر الجديد لرصد مخالفات السرعة من المهم أن نذكر أيضًا كيفية الاستعلام عن مخالفات نظام ساهر بشكل إلكتروني ويكون ذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات: