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عدن - ياسمين التهامي - تويوتا لاند كروزر برادو 2024 تصل السعودية بشكلها الجديد وعبد اللطيف جميل يعلن عن سعرها الخرافي

أطلقت شركة تويوتا السيارة الجديدة “لاند كروزر برادو 2024″، بمواصفات جديدة وشكل مختلف تماماً عن الفئات القديمة، حيث تنتمي السيارة الجديدة من هذا الموديل إلى الجيل الرابع من سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2024، ويأتي هذا الشكل الجديد في إطار التحديثات المستمرة التي خضعت لها سيارات تويوتا لاند كروزر برادو التي تنتمي إلى فئة سيارات SUV، والتي تم تقديمها لأول مرة في 2009، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات السيارة الجديدة “تويوتا لاند كروزر برادو 2024″، كما سنتعرف على سعرها في المملكة العربية السعودية.

نجح عملاق صناعة السيارات الياباني، في تقديم برادو بثوب جديد استطاع خطف الأنظار العالمية سريعاً، وذلك بفضل المزيج الذي تقدمه السيارة ما بين مظهر جريء ومقصورة ذكية وأداء مناسب.

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حيث تم تجهيز سيارة لاند كروزر برادو موديل 2024 الرياضية متعددة الاستخدامات بمجموعة متنوعة من الأجهزة التقنية الحديثة، ونظام معلومات وترفيه متطور من تويوتا، وعدد كبير من الشاشات والمعدات المتطورة، ونظام مساعدة سائق ياباني متقدم ومساحة تخزين كبيرة.

تقنيات تويوتا برادو 2024

نبدأ رصد تقنيات السيارة اليابانية الجديدة، مع تلك التي تخص المقصورة، فجاءت برادو مع 5 مقاعد مكسوة بالجلد في الفئة العليا أو القماش الأسود في الفئة الأقل.

وفي الفئة العليا من برادو 2024 تدعم المقاعدة مزايا مختلفة منها التدفئة والتهوية.

بالإضافة إلى ذلك حصلت على شاشة لمسية مقاس 8 بوصة، والتي تعرض أحدث نظام صوتي للوسائط المتعددة من تويوتا مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، وذلك في الفئة الأولى.

فيما تأتي الفئة العليا من السيارة العائلية اليابانية بشاشة نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة ونظام صوتي JBL الفاخر بـ 14 مكبر صوت.

وشملت التجهيزات التقنية في السيارة اليابانية الآتي:

– عجلة قيادة متعددة الوظائف

– لوحة شحن لاسلكية قياسية للهواتف

– منافذ شحن USB-C مزدوجة لركاب الصف الأمامي، وللركاب الخلفيين

– بالإضافة إلى ذلك يوجد مسند راحة لليد لاستخدام الشاشة بسلاسة

– تدعم ميزة الدخول الذكي في جميع الفئات.

– شاشة عرض على الزجاج الأمامي

– مرآة رقمية للرؤية الخلفية

– وفتحة سقف بانورامية.

مزايا الأمان في تويوتا برادو 2024

كذلك تتجلى تقنيات تويوتا فيما يخص مزايا الأمان والسلامة ومساعدة السائق؛ فجاءت السيارة مزودة بتقنيات متنوعة لتعزيز مستوى السلامة:

فتأتي قياسياً بأنظمة Toyota Safety Sense 3.0 مع مستشعرات محسنة.

ونذكر أبرز تلك الأنظمة كالتالي:

– نظام تحذير ما قبل الاصطدام مع كشف المشاة

– تنبيه مغادرة المسار مع نظام المساعدة في التوجيه

– مثبت السرعة بالرادار الديناميكي بمدى السرعة الكامل

– المساعدة في تتبع المسار

– مساعد لافتات الطريق

– مساعد الضوء العالي التلقائي

– نظام المساعدة على القيادة الاستباقي

– بجانب ذلك تدعم أنظمة أخرى أبرزها:

– نظام مراقبة النقطة العمياء

– وتنبيه حركة المرور الخلفية

– ونظام المساعدة في بدء صعود المنحدرات.

تصميم تويوتا برادو 2024 الجديدة

ويُعد مظهر برادو 2024 بين أبرز ما يُميز الأيقونة اليابانية، فقد جاءت مع طابع كلاسيكي، وهيكل صلب ومتين.

فجاءت تويوتا برادو 2024 مرتكزة على منصة TNGA-F، كما تميزت بهيكل من الفولاذ يؤهلها لتحمل الظروف المفاجئة في الصحراء والطرق الوعرة.

وتأتي السيارة مع شبك أمامي أسود متوسط الحجم، توسطه اسم TOYTA بأحرف بارزة، فيما جاءت المصابيح الأمامية بمظهرين.

الأول يوجد في فئة 1958، حيث تأتي بتصميم دائري كلاسيكي وأنيق، فيما جاءت في الفئة العليا مع تصميم مستطيلي حاد عزز النظرة الهجومية للسيارة.

بطبيعة الحال، حصلت برادو 2024 الشكل الجديد كليا على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

كذلك جاءت مزودة بمصابيح ضباب تساعد في الرؤية الشاملة بألوان يُمكن للعميل الاختيار من بينها.

ويمكن ملاحظة فتحة تهوية مستطيلة موجودة على الشبك الأمامي والصدام القوي.

كذلك من الممكن إضافة ألواح حماية سفلية بتغطية كاملة لحماية السيارة من الأسفل كما تتوفر خطافات السحب بشكل قياسي.

بالإضافة إلى ذلك تأتي برادو 2024 بشكل قياسي مع إطارات مناسبة لجميع المواسم بغض النظر عن الإصدار الذي تختاره.

وتأتي برادو 2024 في هذا الجيل بعرض أقل بمقدار 11 سم، وأقصر بمقدار 3 سم، وهو ما منحها المزيد من المرونة للتحرك في الطرق الوعرة.

ومن المقرر أن تأتي تويوتا برادو 2024 بـ 7 خيارات للألوان الخارجية، وهي كالتالي:

Ice Cap

Wind Chill Pearl

وUnderground

الأسود

Meteor Shower

وTrail Dust

وHeritage Blue.

وتتميز ألوان Trail Dust وHeritage Blue بسقف بلون مختلف وهو Grayscape.

وفيما يخص أبعاد السيارة العائلية يمكننا التعبير عنها بالأرقام التالية:

– الطول الكلي: 4,925 مم

– العرض الكلي: 1,980 مم

– الارتفاع الكلي: 1,870مم

– قاعدة العجلات: 2,850 مم

أداء برادو 2024 الشكل الجديد كليا

وفيما يخص الأداء، نجد أنه تستمد السيارة العائلية قوتها من محرك قوي هجين i-FORCE MAX بقوة 326 حصان و630 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وهو محرك أصغر من الجيل السابق؛ لذلك أصبحت برادو 2024 أكثر رشاقة، بمساعدة محرك كهربائي بقوة 48 حصان، والذي يتصل مع ناقل حركة مكون من 8 سرعات.

بالإضافة إلى ما سبق، تتوفر بطارية NiMH بقدرة 1.87 كيلوواط/سا لتوفير عزم دوران فوري.

كما تأتي بنظام دفع رباعي بدوام كامل، مع قفل تفاضلي مركزي محدود الانزلاق والذي يعمل على تقسيم القوة بنسبة 50:50 إلى العجلات الخلفية.

قدرات تويوتا برادو 2024 الجديدة كليا

فضلاً عن ما سبق، حصلت السيارة على مجموعة من التقنيات التي تُعزز قدرتها على خوض المغامرات في البر.

فجاءت تويوتا برادو 2024 تدعم ما يُعرف بـ نظام Multi-Terrain Select – يتوفر بشكل قياسي – ويعمل على تمكين قائد السيارة من التحكم في دوران العجلة على مجموعة من التضاريس المختلفة مثل الطين والرمال، وغيرها.

كما تأتي السيارة اليابانية تدعم نظام CRAWL الذي يعمل كمثبت سرعة على الطرق الوعرة.

كذلك جاءت مزودة بنظام المساعدة على صعود المنحدرات، مع توفير إمكانية مشاهدة العوائق المحتملة من خلال شاشة Multi-Terrain Monitor مقاس 12.3 بوصة القياسية.

كما حصلت برادو 2024 على نظام تعليق أمامي (عظم الترقوة المزدوج) المطور حديثاً مع ممتص صدمات مزدوج الأنابيب .

وتأتي مع تعليق خلفي متعدد الوصلات مع نوابض لولبية لتوفير راحة داخل المقصورة.

كذلك تأتي مع أقراص مكابح مقاس 17 بوصة في الأمام والخلف، لتتمكن في النهاية من السير على مختلف أنواع الطرقات وسحب ما يصل إلى 2,700 كجم.

برادو 2024 متى ينزل السعودية؟

ويتساءل عشاق العلامة اليابانية عن موعد نزول تويوت برادو 2024 الجديدة إلى سوق المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية بشكل عام.

وكان قد كشفت العلامة اليابانية العملاقة، إنه يُخطط لإنتاج برادو 2024 في مصنعي تاهارا وهينو التابعين لتويوتا باليابان.

على أن تصل السيارة اليابانية إلى السوق الأمريكي في ربيع 2024، وهو الموعد الذي من المتوقع وصولها فيه أيضاً إلى المنطقة العربية.

ومن المتوقع أن تصل إلى السعودية في التوقيت نفسه، لكن لم يتم تأكيد موعد الطرح بالمنطقة رسمياً.

سعر تويوتا لاند كروزر برادو 2024 في السعودية

لم يتم الكشف رسمياً عن أسعار السيارة اليابانية تويوتا لاند كروزر برادو 2024، إلا أنه من المتوقع أن يكون سعرها على النحو التالي:

• سعر تويوتا لاندكروزر برادو 2024 FULL بمسماها الجديد VX1 بسعر 209.500 ريال سعودي.

• أما النسخة الأفضل حيث تكون سعر Prado 2024 VX2 في المملكة العربية السعودية بسعر 222.000 ريال سعودي.