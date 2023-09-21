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عدن - ياسمين التهامي - لتجنب أمراض القلب والكلى والسكتة الدماغية.. خبيرة تغذية تحذر من تناول القهوة في هذا التوقيت من اليوم!

حذرت خبيرة التغذية الدكتورة بونام ديساي من شرب القهوة في وقت معين من اليوم لعدم تعرض صحتك لخطر كبير، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "ديلي إكسبريس" Daily Express. وشددت ديساي على عدم شرب القهوة أبدا، بعد الساعة 12 ظهرا. وقالت: "إن نصف عمر الكافيين يتراوح بين خمس إلى ست ساعات، ومن الممكن أن يظل باقيا في نظامك بالقرب من وقت النوم، ما يمنعك من النوم. لذلك أحاول حقا تجنب أي مشروبات تحتوي على الكافيين في فترة ما بعد الظهر". وربطت نقص النوم بعدد من المشاكل الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب. اقراء ايضاً :

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