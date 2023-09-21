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عدن - ياسمين التهامي - موبايلي السعودية تفتتح باب التسجيل في برنامج الصفوة المنتهي بالتوظيف لعام 2023م 2023/09/21 الساعة 03:48 مساءً (جهينةيمن) أعلنت شركة موبايلي عن بدء التسجيل في برنامجها التدريبي المتميز (الصفوة)، وهو برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف، يستهدف جذب الكفاءات الوطنية من حملة البكالوريوس أو الماجستير، ويتم اختيار المشاركين في البرنامج وفقًا لمعايير دقيقة، وتطويرهم من خلال برامج تدريبية متخصصة ومكثفة، مع الاستفادة من خبرات عالمية في هذا المجال. التخصصات التي يمكن التقديم لها في البرنامج الشروط المطلوبة للتقديم الفوائد من البرنامج خطوات البرنامج كيفية التقديم التقديم متاح حاليًا عبر هذا https://fa-evkz-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/ar/sites/CX_3001/ اقراء ايضاً : وسيستمر حتى يوم السبت 1445/3/15هـ.

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